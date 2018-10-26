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祖兒淚眼念羅文

2018-10-26 列印
■祖兒聽到恩師羅文的鼓勵聲帶感動落淚。
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　　容祖兒（Joey）昨在台北舉行新碟《答案之書》記者會，並宣佈下月25日在華山創意文化園區舉行音樂會。祖兒的唱片公司秘密準備一段祖兒恩師羅文生前的話語於台上播出：「Joey，在藝術旅途上一點不要浪費時間，可以做很多不同的嘗試。人生只有十幾年，時間過去就是過去，你一直回想，事情也不可能重來，如果你每一件事都在意執着，就沒法繼續。」

　　聽着恩師的鼓勵，祖兒感動至淚流滿面，又說日前夢見師傅穿西裝出現在她面前，她更捉着羅文的手撒嬌，「老師你好靚啊，但怎麼都不說話，說說話嘛！」她亦感慨師徒天人相隔，仍似有心靈感應。

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