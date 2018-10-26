明年底或成事 ﻿霆鋒﻿﻿搶期在港開個唱﻿

謝霆鋒跟麥當勞合作推出港式風味漢堡，昨出席發佈會時更即席示範炮製作品，更透露研製過程中有不少構思。講到內地推出「限酬令」，不少藝人或需退還已收的超額酬金，身為《中國好聲音》導師的霆鋒自言酬勞不高，至於女友王菲盛傳要退還9000萬元，他就笑道「咪亂講啦！」



謝霆鋒昨到尖沙咀出席麥當勞活動，有「Chef Le Mon」之稱的他席間更親自示範其研製的新口味漢堡；霆鋒受訪時表示花了不少時間研製，中間亦有不少「黐線」構思，被問到可有構思過「乾炒牛河式漢堡」？他直言：「有諗過，因為是好地道嘅香港食物。」



問到可有讓兩名兒子Lucas和Quintus試食？霆鋒說：「遲啲先，再講啦！」不過談到快餐食品被視為垃圾食物，他就力撐道：「絕對唔係，因為食材同醬料都提升咗，走高端路線。」講到早前快閃多區拍攝廣告MV，問到何時在港開騷？他說：「搶緊期，可能要明年底或2020年初，真係好瘋狂，好似只有香港先有演唱會睇一樣。」至於好友陳奕迅（Eason）明晚將於中環海濱舉行慈善騷，霆鋒稱曾考慮在該址開騷，但擔心落雨會帶來影響，而自己對氣氛、企位及場地均有要求，「我希望演唱會唔係集體回憶，而係有重新的經歷。」



另外，對於內地推出「限酬令」，規定藝人參與綜藝節目酬勞不可超出1,000萬元人民幣（下同），有傳不少藝人須退還超額酬金；霆鋒為選秀節目《中國好聲音》擔任導師，他說：「政府有任何政策都要跟住做，（要退還很多金額？）我邊有咁高酬勞？」至於有傳女友王菲主持《幻樂之城》的酬金為一億元，故需退還9,000萬元，霆鋒笑說：「咪亂講啦！（對她影響大嗎？）呢啲唔講啦！」



