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阮兆祥送吻賀朱咪咪生辰

2018-10-26 列印
■祥仔作狀送吻賀咪咪姐牛一。
■咪咪姐及林醫生拿起叉燒包和壽包開心合照。
■祥仔、咪咪姐和林醫生携手合作撐善舉。
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　　朱咪咪、阮兆祥及林建煇醫生昨日齊綵排合作演出的慈善演唱會，大會送上叉燒包和壽包預祝咪咪姐今日64歲生辰，祥仔更作狀送吻賀壽搞氣氛。咪咪姐透露，去年打破生日及新年不工作慣例，笑稱是「等錢使」，今年生日則會和友人打牌慶祝。

　　咪咪姐自爆最開心是能收回20年前在馬來西亞買的兩個「爛尾」單位，若售出便賺六十多萬馬幣。問到可有買樓給兒子？她說：「傻㗎咩，當然落我名先，到我『拜拜』時才給他們，我已經寫好『平安紙』。」

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