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﻿母親病逝 家事煩爆 「漏電」黃秋生買餸下廚減壓

2018-10-26 列印
■穿上黃色外套嘅秋生，跟「藍色頭」助手拍埋好搶眼。二人主攻藥材、湯包料等。
■女助手好努力O氹秋生笑。
■秋生抑鬱鬱不歡，獨自搭的士走人。
■秋生自幼與母親相依為命，惜至親最終不敵病魔逝世。
■購物時，秋生不時眉頭深鎖，勁多心事。
■買完嘢，沉默嘅秋生被助手逗笑後開金口。
■周日，秋生拍《火速救兵IV》時透露，起初因母親病危而推掉拍攝，最終因被副導誠意打動，而改變初衷。
■秋生與20歲私生子William近年來不時見面，今年更一起慶祝父親節。
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　　呢排娛樂圈嘅新聞人物，都算係影帝黃秋生啦！皆因早前驚爆佢有個20歲餅印私生子William，其後秋生坦承一切，仲自揭N年前婚外情。私生活原本極低調嘅佢，家事搬晒上枱已經夠煩，豈料年邁病母本周一(22日)仙遊，連番打擊，以往成身正能量嘅秋生都搞到洩氣、「漏晒電」啦！日前晚上，愁爆秋生偕助手去銅鑼灣時代廣場超市買餸，打算下煮減壓。見女助手不時逗佢笑，秋生都一臉嚴肅，沉默寡言，最後買咗幾包湯料就獨自搭的士走人，祝福秋生哥振作，保重身體呀！

今年對於57歲嘅黃秋生嚟講，真係悲喜交雜，身為中英混血兒嘅佢4歲時被英籍生父Frederick William Perry遺棄，和母親相依為命多年，多年嚟千里尋父，年初獲網民相助，戲劇性地與同父異母嘅孖生哥哥團圓。放低一件心事，卻被踢爆廿年前同岑建勳外甥女Joyce生咗個私生子William，私生子同佢二子黃煜政一樣咁大。早前，秋生接受電台訪問時就和盤托出，認當年同老婆已簽離婚書，一直放喺夾萬。不過成世人做得最啱就係無離婚，依家同太太吳惠貞感情好似朋友，最重要是「有偈傾」。

　　Settle咗私生活，秋生日前拍攝港台劇《火速救兵IV》時，就憂心表示八十多歲母親病危，時日無多，有晒心理準備，佢唯有盡量抽時間陪母走最後一程，想不到事隔一日即傳來噩耗，秋生周一探完母親後，黃母安詳離世。秋生丁母憂，現無工作在手，將全力處理母親身後事。

　　平日煮藝了得嘅秋生曾話過減壓方法係食好嘢同煮兩味，日前晚上，秋生一臉愁容偕女助手現身時代廣場超市買餸。當日佢穿上鮮黃色外套與一頭藍髮嘅助手「黃加藍」極為搶眼。助手陪行時不時逗秋生笑，惜對方全程心事重重，沉默不語又無厘神氣。兩人睇吓凍肉又揀雪糕，最後主攻睇啲藥材、湯包料等，最後買咗幾包滋潤湯包和杞子等就畀錢走人。食唔落嘢，有啖湯水補吓身都好吖！

採訪 : 梁志明
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