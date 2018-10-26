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﻿世紀團圓

2018-10-26 列印
■3月時，秋生和從未會面嘅同父異母兄弟在港重逢。
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　　秋生多年嚟從未放棄尋父，去年透過社交網站尋親，一張陳舊黑白照片惹來英國廣播公司（BBC）注意，秋生其後接受BBC訪問，終於透過網絡力量，與遠在澳洲嘅一對孖生哥哥John及David聯絡上，二人3月尾來港與秋生見面，秋生開心笑說「似中六合彩咁！」
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