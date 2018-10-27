兄弟班開25周年演唱會 ﻿張崇基﻿﻿張崇德堅持音樂夢﻿

相隔三年，張崇基、張崇德兩兄弟再度合體，於11月23一連兩晚在灣仔新伊館舉行兩場《基會難德新‧生‧日》演唱會紀念入行25周年。由零開始無大公司支持要自資，到第九次在香港開騷，25年艱辛之路得來不易，崇德說：「我哋希望成為年輕人榜樣，只要堅持、唔放棄夢想，努力係會有成果，唔係發夢，我哋都做得到。」



採訪：方騫平 髮型：Hikii @ iL Colpo 場地：A Major Whisky Bar



原來「新‧生‧日」是張崇基、張崇德94年出第一張專輯的名字，新秀出身的兄弟幫認為今次演唱會並不是懷舊騷，而係帶出演唱會初心：「出道時樂壇好蓬勃，同期出道的歌手並肩作戰，大家好熱血為樂壇，但走吓一個又一個……音樂路上撇低我哋，十多年無簽大公司，早人一步自資出黑膠唱片、自資開演唱會等，努力多年先成為一個可信嘅『二重唱品牌』，面對嘅困難多到數唔晒。但兩兄弟好鍾意音樂，而且對觀眾負責任。當晚我哋更加享受舞台，係一個美好回憶！」



想當年，張崇德自爆兩兄弟曾因宣傳、衣著打扮上出現意見分歧，試過激烈討論。崇基笑住回應道：「最重要有信任，兄弟間有默契，否則難以維持關係。」演唱會上會透過影像配合，回顧過去25年難忘片段，兩人仍然會用二重唱方式演繹其他歌手的歌，笑言跟得樂壇好貼，樂隊Supper Moment、Tonic、Dear Jane、吳業坤、JW嘅歌全部熟晒，正揀歌中。崇德說：「之前同劉美娟（太太）睇過徐小鳳個唱，啟發到簡簡單單就係美，個唱焦點應該放返落歌手身上，當唱到觀眾心頭好，就會覺得呢首歌正呀！唔使太多花巧。」



