採訪：方騫平 攝影：李權威
在無線《萬千星輝頒獎典禮2018》前夕，李佳芯憑劇集《BB來了》媽媽一角「唐恬兒」惡鬥《深宮計》「太平公主」陳煒，Ali呼聲好高，有傳她為攞獎急急煞停婚事，向TVB承諾暫時不婚不生B，專注事業。
當晚，李佳芯以爆炸頭配粗框眼鏡現身碼頭，先跟陳豪拍分手戲，Ali身穿貼身火紅短裙仔襯高踭戲，S線條加白滑玉背成全場焦點，她笑說：「成套劇入面最靚係呢條裙㗎喇，因為話我哋分手，所以要扮靚啲留個好印象畀對方喎！」鏡頭一轉就到談情戲，Ali換上亮眼牛仔熱褲，長腿白雪雪好吸引，Ali卻謙稱：「監製陳維冠要求我師奶look，所以畀返條短褲我，等我有啲睇頭！因為我無身材，對腳唔小心變咗賣點！我無42吋長腿，只要着啱自己嘅衫就可以突顯線條，而且我嘅賣點係內在，哈！大家係睇唔到嘅！」對於成為視后大熱，她說：「今年對手真係好強，所以我當去年新加坡《星和頒獎禮》攞咗視后㗎嘞，當然有獎攞係開心事，不過夾雜太多因素，際遇、時勢，好睇公司，唔到我哋諗，我覺得今年盡咗最大努力拍劇，如《BB來了》有好收視同口碑，好多人鍾意經已好滿足。」
拒接觸陳豪
至於視帝陳豪俾自由行包圍，他都好nice咁落車有求必應供旅客「集郵」，對於太太陳茵媺在社交網站發表愛的宣言話「miss you」，他開懷大笑說：「我太太不嬲都好sweet，等我忙完可以做返老公責任，唔使佢咁辛苦一個人湊三個仔女。」
對於爆肌陳豪愈來愈fit，李佳芯形容佢唔只男神，係大眾的神：「唔同年齡層面都鍾意佢，我笑佢可以去選特首，繼劉華後佢都係好受大眾歡迎嘅藝人。雖然我對大隻仔冇乜偏好，但佢整體比例好，我覺得佢好吸引，哈！我冇搣佢胸肌，佢始終係人夫，唔啱嘅。」