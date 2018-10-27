着得單薄碼頭狂吹風 ﻿李佳芯﻿﻿搏到盡爭視后﻿

李佳芯(Ali)挾住《BB來了》強勁人氣，在TVB新劇《殺手》中再度挑戰演技飾演一名育有11歲兒子兼有歷練嘅師奶仔。日前呢位索師奶同47歲爆肌型男陳豪(Moses)喺中環碼頭拍分手及談情戲，雖然兩場戲情緒各異，但兩位專業演員好演技，一埋位就mood到，尤拍分手戲時Ali眼有淚光，黯然神傷，圍住率先睇「好戲」嘅自由行旅客都大讚Ali有料`，加上當晚Ali身穿貼身背心及完全Show到條線嘅短裙仔晒長腿，非常殺食。



採訪：方騫平 攝影：李權威



在無線《萬千星輝頒獎典禮2018》前夕，李佳芯憑劇集《BB來了》媽媽一角「唐恬兒」惡鬥《深宮計》「太平公主」陳煒，Ali呼聲好高，有傳她為攞獎急急煞停婚事，向TVB承諾暫時不婚不生B，專注事業。



當晚，李佳芯以爆炸頭配粗框眼鏡現身碼頭，先跟陳豪拍分手戲，Ali身穿貼身火紅短裙仔襯高踭戲，S線條加白滑玉背成全場焦點，她笑說：「成套劇入面最靚係呢條裙㗎喇，因為話我哋分手，所以要扮靚啲留個好印象畀對方喎！」鏡頭一轉就到談情戲，Ali換上亮眼牛仔熱褲，長腿白雪雪好吸引，Ali卻謙稱：「監製陳維冠要求我師奶look，所以畀返條短褲我，等我有啲睇頭！因為我無身材，對腳唔小心變咗賣點！我無42吋長腿，只要着啱自己嘅衫就可以突顯線條，而且我嘅賣點係內在，哈！大家係睇唔到嘅！」對於成為視后大熱，她說：「今年對手真係好強，所以我當去年新加坡《星和頒獎禮》攞咗視后㗎嘞，當然有獎攞係開心事，不過夾雜太多因素，際遇、時勢，好睇公司，唔到我哋諗，我覺得今年盡咗最大努力拍劇，如《BB來了》有好收視同口碑，好多人鍾意經已好滿足。」



拒接觸陳豪



至於視帝陳豪俾自由行包圍，他都好nice咁落車有求必應供旅客「集郵」，對於太太陳茵媺在社交網站發表愛的宣言話「miss you」，他開懷大笑說：「我太太不嬲都好sweet，等我忙完可以做返老公責任，唔使佢咁辛苦一個人湊三個仔女。」



對於爆肌陳豪愈來愈fit，李佳芯形容佢唔只男神，係大眾的神：「唔同年齡層面都鍾意佢，我笑佢可以去選特首，繼劉華後佢都係好受大眾歡迎嘅藝人。雖然我對大隻仔冇乜偏好，但佢整體比例好，我覺得佢好吸引，哈！我冇搣佢胸肌，佢始終係人夫，唔啱嘅。」



