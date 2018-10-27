  • 2018年10月27日 星期六
  • 27º
  • 58%
熱門： 玉兔國泰順豐盧偉聰轉數快

日報新聞 > 娛樂

城城53歲生日開派對 老婆方媛遮肚陪慶祝

2018-10-27 列印
■城城的老婆方媛陪他吹蠟燭。
■城城喜獲老友送贈心意卡。
Previous Next

　　郭富城昨日踏入53歲，他在個人社交平台上載盛傳再有喜的太太方媛，以及大班朋友為他開派對慶祝生日的照片，可見方媛以全黑造型、陪住城城吹蠟燭，相當溫馨，但她的衣着不算貼身和似刻意遮肚，未能清楚見到是否「見肚」。

　　而城城的經理人小美亦在社交平台上載一大班朋友，包括沈嘉偉和張智霖跟城城慶祝的相片，方媛亦有在大合照出現，但不見之前傳跟沈嘉偉鬧翻的余文樂。小美留言祝福城城「所有的願望都成真……一家人幸福圓滿」而狂收生日禮物的城城就豪派現金獎，認真皆大歡喜！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd