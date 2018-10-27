親口公佈香港婚禮詳情 阿嬌賴弘國 12.18註冊 12.20擺酒

37歲的鍾欣潼（阿嬌）與29歲、台灣「醫界王陽明」賴弘國5月在美國舉行浪漫婚禮，12月會在港註冊及擺酒；原來二人日前已入紙排期註冊完婚，阿嬌亦透過語音短訊，親口報喜謂：「好開心終於入咗紙，可以公佈12月18日簽紙、12月20日擺酒。」



鍾欣潼（阿嬌）將於12月在港擺喜酒，而她與賴弘國早前已入紙排期註冊，他們的擬結婚通知書已在婚姻註冊處出現。阿嬌昨日親口報喜：「好開心終於入咗紙，終於可以公佈12月18日簽紙、12月20日我就擺酒啦，好開心終於可講出嚟！婚禮準備得如火如荼，請緊人，大部份朋友都會嚟，亦好開心可以同朋友親戚一齊慶祝呢個重要嘅一日，O依家好開心囉，多謝大家！」



無獨有偶，拍拖四年的「木偶哥」林師傑與女友歐陽巧瑩同樣入紙排期，將在11月23日拉埋天窗，二人申報的地址相同，相信已開始同居生活。



賴弘國真人騷示愛



另外，阿嬌與老公賴弘國早前拍攝內地真人騷《爸媽學前班》在昨日播出的第三集中大玩測試遊戲。心理學家要求只可以揀一個人留低，阿嬌揀了與她一齊長大的表姐。至於賴弘國就笑稱，雖然好愛家人，但阿嬌才是最重要；不過，在賴弘國講出要留下誰之前，阿嬌跟他說：「不是我沒關係，我留下的也不是你。」賴弘國即說：「沒有，是你，我最後留的是你。」冧得阿嬌即時滿面通紅。















與阿嬌份屬同門的關智斌（Kenny）和張致恆（Steven）前晚亮相《潛艦滅殺令》首映活動，英皇集團主席楊受成亦有現身預祝電影票房有佳績。二人接受訪問時互爆私事，Steven踢爆Kenny日前才打電話向他求救，因邀請了朋友回家食飯、但不會煮皮蛋，Kenny即大叫：「使唔使公告天下呀！其實我想搵Steven來幫忙，因當晚宴請了12人，我一個人煮八餸一湯真係搞唔掂。」



BOYZ期望開紅館騷



提到早前BOYZ在九龍灣展貿中心舉行的演唱會反應熱烈，是否會徇眾要求下一站登陸紅館？Kenny稱：「這個就要問老闆了，如果有機會開當然很開心，不過由於今次BOYZ合體開騷是一個project，上星期已完結了；會否再有新project仍未知，不過要先唞一唞，長期對住Steven……」，Steven聞言即接着說：「佢應該會命都唔長，之前佢已經俾我激到半死！」Kenny再說：「所以我要先鍛煉下心肺功能，Project完了後，亦跟Steven沒甚麼聯絡！」



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