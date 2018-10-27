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Eason綵排今晚慈善騷 「核心外圍」聽得到

2018-10-27 列印
■Eason今晚開免費騷，與眾同樂。
■Eason在露天場地開騷，坦言好正。
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　　陳奕迅（Eason）慈善音樂會今晚在中環海濱摩天輪空地舉行，招待11個慈善團體約1600人入場，同時進行網上直播與眾同樂。

　　Eason昨傍晚6時許到場綵排，離遠見到舞台大熒幕，亦吸引途人和歌迷在「核心外圍」（場外）駐足聽他唱歌。

　　Eason日前因病吊了幾日鹽水，他受訪時坦言聲線還未好，但這夜在場地綵排感覺好正、好開心，又坦言這種空曠空間最好不要起樓，記者提到在場外亦聽得很清楚時，他毫不介懷稱：「咁咪好囉！」

　　Eason亦透露2019年演唱會大計，揚言「死都要搶到跨年檔期開騷，因為未試過唱跨年」；問到謝霆鋒同樣搶不到期，是否兄弟都無情講？Eason就提議霆鋒唱農曆年檔期，可以順便派利是呢！
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