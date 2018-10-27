佘詩曼澄清 非遭雯女白眼

港珠澳大橋終於通車，這條耗資過千億元的大橋，是世界最長的跨海大橋。建設起來，殊不輕易，當中包含很多有血有淚的故事。 幾個月前，我先看了港珠澳大橋島隧工程公司總工程師林鳴的訪問，再去參觀港珠澳大橋，聽工程專家介紹這十多年來建橋克服的超多困難。港珠澳大橋的特色是在海中心東西兩面建兩個巨型人工島，然後兩個島用六點七公里的沉管海底隧道連接。 首先，要建造這兩個巨大的人工島，就要面對極大挑戰，如果採用傳統的挖淤泥、堆砂造島的方式，要花兩、三年的時間，最後總工程師林鳴採用了一種新方法。工程人員把巨大鋼製圓筒插入海牀，圍成一個圓圈，然後再填海造島，使用這個創新方法，令到造島工程大幅縮短至...

2018-10-27