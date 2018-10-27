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佘詩曼澄清 非遭雯女白眼

2018-10-27 列印
■阿佘對可以角逐《華鼎獎》女配角獎，坦言感意外。
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　　佘詩曼昨日出席開幕活動，對於憑內地劇集《延禧攻略》角逐《華鼎獎》最佳女配角，她坦言開心及意料之外。問到可有再獲邀演奸角？她說：「暫時見好就收，不想被定型及重複角色。」

　　此外，阿佘早前接受訪問時大爆曾在頒獎禮上遭對手白眼，外間更聯想到鄧萃雯，她澄清那人並非雯女，自己很欣賞這位中學學姐，並謂：「這樣說並非想傷害任何人，只是做清談節目不想甚麼都不回答，早幾年大家年輕又不懂事，才會這樣子，現在見面都會有說有笑，是好好的關係。」記者笑言現在沒人敢對她白眼，阿佘即謂：「你要人哋點對你，你就要先咁樣對人。」
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