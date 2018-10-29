香港搞樂隊唔易撈 ﻿FreshLife PsycLover Cassette做住正職再追夢 ﻿

香港搞音樂難，靠夾Band能夠維持生計更加唔容易，不過依然有人為咗追夢，寧願做住正職堅持玩音樂，好似三個新晉樂隊及組合FreshLife、PsycLover同Cassette嘅成員咁，佢哋個個都有份正職，但係為咗音樂理想辛苦啲都無所謂，不如一齊嚟聽吓佢哋嘅追夢故事啦！採訪：杜淑霞 形象：Akin@Radiance（Cassette）



髮型：Sheeta@Bellus Salon（Cassette）場地：The AIR （The ONE）（PsycLover）



由主音謝偉倫領軍的FreshLife，早前推出首張同名專輯《FreshLife》，雖然樂隊成立唔耐，但謝偉倫其實早於14年以個人身份出道，當時由180磅肥仔減到140磅，仲參加埋內地節目《中國新聲音》，又俾前經理人呃咗近百萬圓歌手夢，搞到同老豆反晒面。不過佢始終覺得都係搞番樂隊最有滿足感，他說：「雖然同其餘3個成員唔係識咗好耐，但大家出奇地夾，本來諗住做首歌玩吓，結果搞咗隊band出嚟，大家都相信好似首歌咁，當係人生新開始，做住份正職去玩音樂，一樣可以有夢想。」



地下走到地面



PsycLover先後推出新歌《當我們都不再流淚》和《親愛的》，樂隊自12年成立屬地下樂隊，去年正式跟唱片公司簽約，有公司幫手派台和宣傳輕鬆好多，「我哋好珍惜有機會由地下走到地面，但音樂風格唔會變，只係想有更多人認識。」本身樂隊成員跟樂隊SupperMoment和ToNick一齊玩開音樂，對方亦好支持他們繼續追夢，「當然我哋都希望好似佢哋有咁好成績，但首要做好自己音樂先。」



組合Cassette早前推出專輯《無限》，佢哋認為男女組合香港較少，因負責創作的Johnny認為，女仔更適合演繹他的歌曲，於是搵來Aeolus合作，「加入咗Aeolus同佢嘅創作後，組合啲歌變化更大，所以專輯嘅歌曲有多種風格，我哋亦希望以『無限』為主題，歌曲可以去到無限遠 。」



