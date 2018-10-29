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願被靚靚一世睇實 張智霖唔恨有自由

2018-10-29 列印
■張智霖透露以往不會放收藏品在家，怕被兒子破壞。
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　　張智霖和盧海鵬昨日一起拍攝汽車廣告，被問到袁詠儀（靚靚）現在是否不許他駕駛跑車？張智霖即時否認，並稱只因車位短缺。張智霖透露過往曾錯失過購買經典老爺車的機會，事後才得知老爺車是升值最高的收藏品，第二是藝術品，物業相比升值能力較低。他一直也有購入藝術品收藏，過往因害怕兒子在家中踢波所以不敢擺在家中，但現在放心了。兒子魔童到北京遊學，靚靚表示會放手給予自由，問到可想與兒子有相同感覺？他笑言：「也放我自由？不可以！一定要處處看着我 ，因為夫妻是陪伴終生的伴侶。」

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