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52歲仙蒂扮索爆空姐

2018-10-29 列印
■仙蒂歌羅馥以嬌俏空姐打扮亮相派對。
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　　扮鬼扮馬的日子萬聖節又殺到，每年荷里活名人明星都會舉行萬聖節派對鬥扮嘢。今年率先成為矚目人物是名模仙蒂歌羅馥與老公Rande Gerber，他們先後以兩個不同造型出席派對。而Rande與巨星佐治古尼合作推出龍舌蘭酒品牌，其中一個派對正是由該龍舌蘭酒品牌所主辦。主人家Rande與佐治一起扮成飛機師，二人更走上私人飛機上拍扮嘢照，而仙蒂就以空姐打扮現身，十分嬌俏，完全看不出已年屆52歲！

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