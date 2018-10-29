﻿肥媽教你烹調皇室御用靚肉 big big shop有得賣

無線新節目《big big shop特約：肥媽優質食好D》由最佳拍檔肥媽及陸浩明再度出擊，教觀眾如何用最簡單烹調方法就可以將優質食材的鮮味發揮到極致。為方便觀眾選購靚肉自家烹調，big big shop不計成本，搜羅世界各地最優質的食材，以最優惠超值的價格回饋用戶，讓用戶超容易便何選購「優質、超值、好食」的食材。



節目將於今日至十一月二日（星期一至五）晚上十時三十分於翡翠台播出。主持肥媽及陸浩明以五個優質主題作推介，分別從食材、煮法、食譜、價格及配搭，由肥媽以多種烹調方法，炮製最優質的美味食材，讓觀眾於家中亦可做到「五星優質食好D」，想學煮嘅觀眾就要留意收睇。



靚肉即日發售



TVB旗下全新網購平台big big shop於今年big big channel面世一周年正式營業，為用戶提供多元化超特價商品及專享優惠。踏入TVB台慶月，big big shop再獻新猷，搜羅世界各地最優質的食材，包括英國皇室御用品牌Donald Russell頂級優質靚肉、美國穀飼安格斯牛、豬、羊、日本北海道大雪和牛、韓國橫城韓牛、西班牙伊比利黑毛豬及優質風乾火腿、加拿大急凍海鮮、紐西蘭法式羊架，即日起公開發售。



精選頂級優質靚肉



英國皇室御用品牌Donald Russell致力提供最優質和味道天然的產品，40多年來逐步成為英國首要的網上和郵購肉類供應商。產品不含人造色素、添味劑及防腐劑。牛隻以天然牧草飼養並享低壓健康生活，獲得了嚴格的英國皇家認證。



何謂乾式熟成



是指肉塊置於一個恒溫及恒濕控制的冷藏熟成室，利用牛肉自身的天然酵素及外在的微生物作用來提升牛肉的嫩度及風味。牛肉經過乾式熟成後，表皮因風乾變硬無法食用，須經過切除的工序才能烹調，熟成後可能只會剩下原有的七至八成左右 ，剩下的牛肉都是其精華所在，香味濃郁。



本報記者