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﻿Stephy被陳凱琳爆粗嚇親

2018-10-29 列印
■Stephy讚陳凱琳淡定，不似第一次拍戲。
■左起：游學修、鄧月平和林耀聲出席電影《起底組》首映禮。
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　　鄧麗欣（Stephy）、陳凱琳、鄧月平、游學修和林耀聲等，前晚出席電影《起底組》首映禮。首次拍電影的陳凱琳坦言感覺新鮮，剛開始拍攝時心情緊張，但很快習慣了。

　　問到可有向前輩Stephy請教拍攝心得？Stephy即笑指陳凱琳不似第一次拍戲，也不覺她緊張。講到陳凱琳在該片有爆粗鏡頭，她說：「只係講一隻字，係導演即場加，我冇搵老公（鄭嘉穎）練習，只係不斷對自己講，但拍完後有同佢講這件事，佢話我大個女喇。」Stephy則直言被陳凱琳爆粗嚇倒，笑言：「劇本本身冇，我又唔知佢會講，仲以為佢突然爆肚，以為真人都係咁。（男友王子有來支持你嗎？）冇，佢嚟就搶我鏡喇！」
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