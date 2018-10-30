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﻿宮脇咲良惹韓國網民請願

2018-10-30 列印
■宮脇咲良（左）和指原莉乃近期分別爆出是非。網上圖片
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　　日本女團AKB48主將宮脇咲良、矢吹奈子及本田仁美，早前打入韓國選秀節目《Produce 48》最後12強而加入組合IZONE。IZONE昨於首爾舉行出道記者會，預告將亮相韓國電視台節目演出，惟不少韓國網民指AKB48監製秋元康是右翼份子，電視台不應邀請涉及右翼的日本藝人演出，故到「青瓦台國民請願版」請願要求禁止IZONE上公營節目，並獲約13,000人表示支持。
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