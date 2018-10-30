網民驚訝曾奪華姐冠軍 ﻿鄧佩儀﻿﻿演活「麻甩」角色好興奮﻿

自從當選《國際中華小姐競選》冠軍進身娛樂圈後，鄧佩儀（Gloria）等了6年終於在TVB劇《再創世紀》中等到「朱小慧」這個角色，最大意外收穫係換上一頭短髮的她，被評貌似偶像陳慧琳。她開心地說：「我聽到有人咁講真係好開心，好榮幸，因為佢又靚又有型，自己未有佢嘅獨特氣質，但我會向住呢個目標進發。」 採訪：方騫平



最近減了10多磅的鄧佩儀回復選華姐時的Fit爆狀態，不過，她在剛播畢的《再創世紀》中要「洗底」，放下斯文靚女身份，換上「麻甩」feel，改頭換面做「朱小慧」，所以有好大發揮：「呢個算係我演過最難演嘅一個角色，因為佢係單親家庭成長，喺深水埗長大，所以比較Man同地道。我都喺鴨寮街留咗兩日時間觀察啲街坊同小販平時點做嘢、講嘢嘅Tone、坐姿、言行、衣着打扮，留意到佢哋鍾意用筆記簿記低要事，又愛用腰包等特點。」



為加強街坊感覺，Gloria喺妝容方面採取隨意Mode。「拍攝時唔使執妝，只畫條眼線，搽啡色眼影就夠。另開工日子我盡量衣衫不整，頭髮凌亂，擘大雙腳坐，搞到工作人員都走埋嚟話我，好有滿足感。最開心見到網上有個評語，話：『唔明點解呢個女仔會贏到國際中華小姐競選冠軍？』我真心覺得係一個讚賞，好開心監製、團隊打造到不一樣嘅鄧佩儀，連父母都第一次讚我好戲。」戲中的她為愛奮不顧身無私付出，世上難求。現實中她坦言都會愛得好盡，可惜暫時未有對象，笑言現實中有「程凱」都唔錯。問到經常和她網上傳情的余德丞又如何？她強調大家只係普通朋友，未有發展機會：「佢好鬼仔，我哋好傾得埋，因為大家都好夾，極度鍾意飲珍珠奶茶，不過太家都好忙，冇乜時間見到面，應該唔會發生珍珠奶茶情緣，照計我同蔡思貝都唔會『跑出』。」



