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新戲要喺荒山尋父 阿嬌拍攝前唔敢睇鬼故

2018-10-30 列印
■賈曉晨同阿嬌第一次合作，佢話好喜歡阿嬌。
■阿嬌唔想拍戲時自己嚇自己，所以拒絕睇有關鬼故。
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　　由伍健雄監製，鍾欣潼、凌文龍及賈曉晨等主演，改編自網絡作家孔明的小說《失蹤》的電影早前煞科，該片內容是以05年休班警員失蹤案，結合有人在西貢行山誤入「結界」作為藍本，飾演社工的阿嬌要在荒山野嶺的「結界」尋找失蹤的父親。演便衣警察的賈曉晨為協助好友阿嬌查明失蹤父親去向，而誤入結界。

　　阿嬌前晚在煞科宴中笑稱，司機事前曾故意給她看有關烏蛟騰的鬼故，她直言完全不敢看。阿嬌又說，台前幕後都合作得好開心，很不捨得劇組，最難忘是大家在山上吃飯。拍攝期間不斷遇上惡劣天氣，凌文龍指颱風「山竹」吹塌山野場地，一度中止拍攝，慶幸最終順利完成。

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