  • 2018年10月30日 星期二
  • 24º
  • 35%
熱門： 六合彩萬聖節玉兔金巴國泰

日報新聞 > 娛樂

與娜姐拉隊玩Busking 阿聰自封「最短」組合

2018-10-30 列印
■娜姐第一次參與街頭busking，佢覺得好熱鬧好正。
Previous Next

　　周秀娜及張繼聰前晚為宣傳電影《女皇撞到正》而喺街頭busking，阿聰歌手出身拿起結他自彈自唱《木紋》完全無問題，唱歌不是強項的娜姐就扮唱歌搞氣氛，最搞笑有熱情觀眾跳舞助興，雖然只短短逗留十分鐘，但已吸引半百途人圍觀。

　　阿聰笑言跟娜姐組成的「tonight」是史上「最短時間成軍」，亦是最快解散，只有10分鐘的期間限定樂隊。他又指萬聖節之前一日會到戲院謝票 ，屆時會自稱為周秀娜，對方則自稱張繼聰。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd