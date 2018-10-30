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秋生念亡母：她離世後頻回家

2018-10-30 列印
■秋生將取消到澳洲探望哥哥的行程。
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　　黃秋生早前丁母憂，他昨日宣傳去年拍攝的英國劇集《陌路追凶》時，透露因媽媽病逝，故取消年尾到澳洲探望孖生哥哥的行程。問到心情是否已平復？秋生坦言：「現在很平靜，冷靜得連自己也有點恐懼。」他續謂媽媽將於12月30日出殯，並會以道教儀式進行，他說：「前晚是媽媽的『頭七』，她離世翌日已『回家』，又在家中按摩、吃飯，第三天更拉傭人的腳，我就開聲叫媽媽不要嚇人，之後便沒有事發生了。」

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