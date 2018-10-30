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﻿男友視角

2018-10-30 列印
■胡子彤影嘅相質素唔緊要，勝在鎧淳BB靚樣搭夠。
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  鎧淳BB成日同男友喺ig傳情，不時笑對方影相技術差，但從「女友視角」影Tony嘅靚相，就成日被人like。早前，女方po咗幾張泳照，tag咗「我男朋友是個偉大攝影師」，擺明唔like啲相，但最後補句「我依然揀你做我首席攝影師」，愛到出晒面呀！
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