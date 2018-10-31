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古巨基親自執導MV 孤獨蝸居「太空艙」

2018-10-31 列印
■基仔在狹小的空間拍出孤獨感。
■基仔12月和方皓玟合作開騷。資料圖片
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　　古巨基12月將與方皓玟（小明）合作舉行演唱會《太空艙裏的時間囊》，同時製作全新廣東專輯。基仔的新歌《太空艙》，由小明作曲，借太空艙狹隘的環境，形容時下蝸居。基仔親自執導MV，為切合主題，特別購入一個太空艙用拍攝。他說：「整個MV以太空艙為主場景，拍攝喺狹小空間裏面唔同嘅生活日常。」他形容太空艙內可謂家徒四壁，他續說：「裏面有時鐘、一啲太空生活嘅用品、維生食物，最重要除咗我之外，仲有一種生命，就係植物。還有個小夾萬，收藏咗以前情人嘅照片，成個MV強調一個人封閉生活嘅孤獨感。」

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