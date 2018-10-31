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杏兒偕夫甘肅探兔唇童

2018-10-31 列印
■杏兒夫妻檔赴甘肅做義工。
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　　胡杏兒日前為慈善團體「微笑行動」擔任大使，赴甘肅省環縣探訪患唇顎裂（兔唇）兒童，雖然機程加車程長達6小時，但此行令已為人母的杏兒獲益良多，她望日後能帶仔仔一同參與公益。

　　親身到當地醫院探訪時，杏兒表示有小朋友已步入學齡，上學因兔唇而被同學取笑及歧視，她作為媽媽非常心痛。杏兒今次與老公李乘德同行參與義工活動，她解釋老公常提醒她做人要感恩知足，難得有機會於是想一齊分享今次經歷，她希望等兒子長大後，帶他去偏遠山區做義工，令他明白幸福並非必然，做人要珍惜及感恩所擁有。

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