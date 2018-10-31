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環球唱片入稟高院勝訴 Neway需移除侵權作品

2018-10-31 列印
■環球旗下歌手陳奕迅的歌曲深受K迷歡迎。資料圖片
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　　環球唱片有限公司旗下擁陳奕迅、陳慧琳、吳雨霏等著名歌手，該公司去年入稟高等法院，控告卡拉OK龍頭Neway及另外23間公司侵犯版權，要求法庭禁止有關公司使用侵權作品，並就此行為作出賠償。

　　高等法院昨判環球唱片勝訴，法官陳江耀於判詞表示，下令Neway需於七日內移除及交出所有版權屬環球唱片及之前由「香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司」(HKKLA)提供的作品；所有24位被告亦需發聲明，表示其公司曾侵犯環球唱片的版權。另外，判詞亦下令各被告需銷毀、禁止使用或複製侵權作品，並下令所有被告需承擔訟費及賠償予環球唱片有關使用侵權作品而作出的損失。

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