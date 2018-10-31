高等法院昨判環球唱片勝訴，法官陳江耀於判詞表示，下令Neway需於七日內移除及交出所有版權屬環球唱片及之前由「香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司」(HKKLA)提供的作品；所有24位被告亦需發聲明，表示其公司曾侵犯環球唱片的版權。另外，判詞亦下令各被告需銷毀、禁止使用或複製侵權作品，並下令所有被告需承擔訟費及賠償予環球唱片有關使用侵權作品而作出的損失。
環球唱片入稟高院勝訴 Neway需移除侵權作品
高等法院昨判環球唱片勝訴，法官陳江耀於判詞表示，下令Neway需於七日內移除及交出所有版權屬環球唱片及之前由「香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司」(HKKLA)提供的作品；所有24位被告亦需發聲明，表示其公司曾侵犯環球唱片的版權。另外，判詞亦下令各被告需銷毀、禁止使用或複製侵權作品，並下令所有被告需承擔訟費及賠償予環球唱片有關使用侵權作品而作出的損失。
「魂歸來兮 哀我何悲」《天龍八部》 大俠金庸 去若朝露
武俠小說泰斗金庸（原名查良鏞）撒手塵寰。近日身體變得虛弱的金庸，昨午在養和醫院逝世，享年九十四歲。金庸創作的多部武俠小說膾炙人口，其一生共寫下十五部經典作品，由首部《書劍恩仇錄》至最後《鹿鼎記》，均在...
2018-10-31
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光大名譽董事長 紅色資本家 王光英病逝終年100歲
中國著名民主黨派人士，曾擔任全國人大副委員長，香港光大集團創辦人，有「國舅」、「紅色資本家」之稱的王光英，前日在北京離世，享年一百歲。中國官方宣佈王光英離世的消息時，稱他是「中國現代民族工商業者的優秀代表，著名的社會活動家」，「中國共產黨的親密朋友」。 中央電視台昨在新聞聯播時宣佈，「王光英同志因病於十月二十九日晚九時二十八分在北京逝世」。 報道稱王光英為「中國現代民族工商業者的優秀代表，著名的社會活動家，中國民主建國會和中華全國工商業聯合會的傑出領導人，中國共產黨的親密朋友。」 央視簡介王光英時，提到他曾擔任過第八屆、九屆全國人大副委員長，全國政協第六屆、七屆副主席，中國...
2018-10-31
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特朗普被批撈政治本錢 美擬派5200兵堵截偷渡客
美國國防部將會派遣超過五千二百名軍人包括武裝士兵，前往南部邊界沿線地區協助國民警衛軍、海關和邊防部隊鎮守邊界，堵截大批準備越境進入美國的非法入境者。這個數字比傳媒日前所報道的八百至一千人大幅增加。 美...
2018-10-31
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環抱翠綠山巒 陽明山莊亮白大廳寬敞舒適
港島大潭陽明山莊，是香港地標豪宅之一，位處高地勢，四周環山，居住環境靜謐悠閒。是次為大家介紹項目的大單位，實用面積超過1600方呎，擁有3套房設計，特別在於廳堂配有一道弧形大窗，將外面的墨綠山景帶入屋...
2018-10-31
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可口可樂第三季業績勝預期 三大指數齊升 杜指升431點
美國總統特朗普向霍士新聞披露，有信心最終會與中方達成很好的貿易協議。美股開市後逐步上升。杜瓊斯工業指數初段升220點，報24664點，升幅約0.9%；標普五百指數由跌轉升，升17點即0.65%，報26...
2018-10-31
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迎熱拿亞眾志成城 AC護主必勝
AC米蘭經歷各賽事兩連敗後，一度有傳教練加度素帥位不保，不過這位球會名宿上輪意甲變陣出擊，即主場3:2擊敗森多利亞重上勝軌。軍心正盛的紅黑軍團今晚聯賽再次地頭出擊，可望乘勇再挫近況平平的熱拿亞，讓球主客和讓一球「主勝」無問題。 （Now638台、有線614、654台周四凌晨3:30直播） 聞到魷魚香的加度素在上輪意甲孤注一擲，今季首次變陣四四二，雖然該仗球隊一度落後1:2，但最終以3:2反勝森多利亞，助紅黑軍團及時反底。 加度素變陣見成效 加度素鬆一口氣道︰「進攻及防守仍有改善空間，但我也看到一眾球員仍有很大潛力，同時感謝球迷沒有報以噓聲，而是給我們支持。」這名四十...
2018-10-31
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藝遊沙螺灣村
秋高氣爽，又是郊遊的好季節，想來點特別一些的體驗，不如今個周末參加在大嶼山沙螺灣村舉辦、由誇啦啦藝術集匯（下稱AFTEC）主理的《「翱翔」藝動沙螺灣》戶外藝術活動吧！屆時將有一連串有趣的戶外劇場、音樂...
2018-10-31
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名著改編影視作品成 集體回憶 華仔不捨金庸 武俠世界一大損失
武俠小說泰斗查良鏞（筆名金庸）昨日離世，享年94歲。金庸寫下多部膾炙人口的經典武俠小說，包括《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《射鵰英雄傳》和《笑傲江湖》等，情節豐富多變，人物刻劃精細，多年來屢被改編成影視...
2018-10-31
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社論——懷念金庸 活化文學文化
武俠小說泰斗金庸（原名查良鏞）昨天辭世，終年九十四歲，他一生創作十多部膾炙人口武俠小說，是本港武俠小說黃金歲月的頂尖作家，並創辦《明報》，其政論亦極具地位，在文學、新聞業以至中華文化的影響，同樣舉足輕重。這位一代文豪離我們而去，令人反思，現代人太着重物質，忘記了閱讀小說能夠帶來豐盛的精神生活。 金庸的著作，包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等等，成為武俠小說的經典，且有無窮的生命力，歷年來無數次被改編為電視劇、電影等，人稱「有華人的地方，就有金庸的武俠」，可知他對華人文化有着重大的貢獻。 不過，隨著網絡文化興起，武俠小說...
2018-10-31
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頭號目標——神乎其技哀兵必勝
所謂哀兵必勝，其實只是相對驕兵必敗。兩軍對壘，既然其中一方必敗，則另一方當然是贏家，實則「哀兵」本身並無必勝的道理。至於在馬場上，一場賽事動輒有十幾匹馬參戰，總不會每一匹都是驕兵吧，所以哀兵必勝更說不通。然而，留意到近季每逢有些馬房提早知道必定出局，就像上季的告達理，當放開懷抱釋除壓力後，成績反而比咬牙苦戰時好，正正應了哀兵必勝之說。麥菲文已定了散倉日期，且看這支哀兵是否又可在最後階段多贏頭馬。 第一場五班一六五○米泥地。「神乎其技」在港十四戰雖然尚未開勝門，而且上季由潘頓一連拼了四仗，都只能多添一亞一殿，照理即使如今可落五班作賽，充其量都只是有些微優勢而已。不過若細看上季...
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