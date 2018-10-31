﻿名著改編影視作品成 集體回憶 華仔不捨金庸 武俠世界一大損失

武俠小說泰斗查良鏞（筆名金庸）昨日離世，享年94歲。金庸寫下多部膾炙人口的經典武俠小說，包括《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《射鵰英雄傳》和《笑傲江湖》等，情節豐富多變，人物刻劃精細，多年來屢被改編成影視作品，往往亦是票房、收視最佳保證，連劇集主題曲亦成為數代影迷、視迷的集體回憶。金庸曾表示，最喜愛由劉德華和陳玉蓮主演的83年版《神鵰俠侶》，大讚兩人演活他筆下的楊過與小龍女。



金庸的武俠小說自50年代開始被改編翻拍後，半個世紀以來他筆下多部作品亦屢被改編成影視作品、漫畫、電玩遊戲及動漫，讓不同層面的受眾都能領略到金庸小說的精妙。有不少人認為金庸小說之所以紅遍東南亞，這段改編熱潮功不可沒。



最喜歡華仔蓮妹版《神鵰》



金庸的武俠小說於70年代在電視界掀起一陣改編熱潮，多部著作大收旺場，佳視時代有白彪與米雪主演的《射鵰英雄傳》，無線則有鄭少秋主演的《書劍恩仇錄》和《倚天屠龍記》，兩劇中的陳家洛、張無忌，奠定他的大俠形象；影帝梁朝偉仍為「無線五虎」時，就曾拍攝過《倚天屠龍記》及《鹿鼎記》，在《鹿》劇演活有情有義的韋小寶，令觀眾留下深刻印象。



劉德華和陳玉蓮在83年主演《神鵰俠侶》，亦掀起全城追看熱潮，他們更成為視迷心目中的經典楊過與小龍女，金庸亦曾坦承，最喜歡兩人演的《神鵰》，大讚兩人演技。台灣電視界在98年更出現四套《神鵰》、四對楊過與小龍女打對台爭收視的盛況呢！



華仔亦演過《鹿鼎記》中的康熙，他昨得悉金庸離世的消息後表示：「金庸老師是一個武俠小說世界的奇人，自己能夠演出他筆下的『楊過』是一個緣份。當年成立天幕的創業作《91神鵰俠侶》也是金庸老師命名。其實一直以來都有關心他的身體狀況，他的離世絕對是武俠世界的一個大損失，捨不得他走！願他一路好走，其家人亦能節哀。」



同樣曾飾演「楊過」的古天樂亦感震驚，他說：「『楊過』令全世界認識到古天樂，到現在也是一個難忘經典角色，金庸先生在創作上寫下好多不同經典小說，是一個傳奇，對他離世感到可惜之餘，亦望他一路好走。」



另外，曾演過多部金庸名著改編作品的苗僑偉（三哥）稱，金庸多年來創作過不少經典小說，並拍成經典劇集，捧紅過很多小生、花旦，他會永遠懷念金庸。



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