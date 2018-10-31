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﻿破格反串演東方不敗 林青霞影壇再創高峰

2018-10-31 列印
■林青霞扮演的「東方不敗」成為她另一個經典角色！
■周星馳、林青霞和劉松仁曾合演金庸名著改編的《鹿鼎記Ⅱ神龍教》。
■許冠傑在《笑傲》電影版演令狐沖。
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　　金庸的武俠小說早於50年代已開始改編成電影，自58年由曹達華、容小意主演的首部《射鵰英雄傳》面世後，此後金庸筆下多部小說包括《笑傲江湖》、《神鵰俠侶》等亦改編成電影，由多位影視紅星主演，廣為人熟識。「歌神」許冠傑（Sam）90年主演《笑傲江湖》，扮演男主角令狐沖，對當時多主演時裝劇的阿Sam來說，以古裝扮相出演可謂非常破格！至於早於70年代已紅遍中港台的林青霞，在92年於《笑傲江湖Ⅱ東方不敗》中反串演自宮練成絕世武功葵花寶典的「東方不敗」，造型破格妖艷，深受影迷歡迎，亦為青霞迎來電影事業新高峰！另外，張國榮也曾於83年曾與翁靜晶主演《楊過與小龍女》。
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