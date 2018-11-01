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陳潔靈澳門演唱會延期

2018-11-01 列印
■陳潔靈早前曾舉行記者會表示演唱會如期演出。
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　　陳潔靈原先本月10日於舉行《Elisa Chan陳潔靈2018演唱會》澳門站，惟早前遭一間名為「Art Connect」的公司控告侵權及假冒行為，雖然陳潔靈已經開記招解釋事件兼強調演唱會如期舉行。惟主辦商美亞昨日發出聲明表示，經詳細考慮及徵詢法律意見後，為保護所有演出者權益及避免引起不必要麻煩，決定將演唱會延期，以待釐清有關之法律糾紛。就此再次感謝陳潔靈及其團隊對美亞支持，並向陳潔靈歌迷致歉，另外他們亦會為觀眾提供退票及取回票款服務。

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