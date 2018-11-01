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家燕姐12月開騷 四公主合體練歌

2018-11-01 列印
■當日排練經典歌《莫負青春》。
■家燕姐和馮素波、陳寶珠和王愛明四位「公主」等備戰開騷。
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　　家燕姐為籌備將於12月舉行演唱會，近日不停跟團隊開會，更預告除記招上公佈過的嘉賓外，將陸續公佈更多星級嘉賓名單。而早前家燕姐相約「七公主」成員馮素波、陳寶珠和王愛明等，為演唱會練歌，其中有經典歌《莫負青春》。原來上次眾公主合體表演已是03年在《陳寶珠嚟喇演唱會》中，家燕姐憶述《莫負青春》對她們意義重大，因60年代她們仍是青春玉女的七公主已唱過這首歌，之後各自發展自己不同故事，今次相隔15年後仍能在自己的紅館舞台上合體獻唱，實屬難得。家燕姐謂平日眾公主各有各忙，今次二話不說去支持她，她必定把演唱會做到最好來答謝她們支持。

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