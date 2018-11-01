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歐鎧淳喜獲江碧蕙教騎馬

2018-11-01 列印
■歐鎧淳（左）和江碧蕙十分投緣。
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　　香港女飛魚歐鎧淳 （Stephanie）接受香港賽馬會的邀請宣傳《莎莎婦女銀袋賽》，首次挑戰騎馬這項「陸地速度運動」，並由香港首位華人女騎師江碧蕙（Sherie）指導，了解另一項需要速度的運動。二人首次見面，十分投緣，兩人更互相分享運動員的生涯及奮鬥史。Stephanie興奮地表示：「可以在首位華人女騎師身上偷師，這個機會真的很難得！」

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