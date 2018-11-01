﻿陳喬恩悼大俠老師：永遠懷念相處時光 惠英紅感激金庸准演《射鵰》穆念慈

一代武俠小說泰斗查良鏞（筆名金庸）前日離世，享年94歲；眾多中港台影視紅星紛發文悼念，其中影后惠英紅曾於大導演張徹執導的《射鵰英雄傳》中，扮演穆念慈一角，她昨透露當年與金庸有一面之緣，獲對方首肯才可演出，大歎人生又少了一個伯樂！



金庸離世消息傳出後，令一眾書迷大感可惜，眾多中港台影視紅星曾演繹其筆下的角色，也視金庸為老師、伯樂。影后惠英紅昨透露，曾與金庸有一面之緣，她說：「人生中第一個角色便是《射鵰英雄傳》的穆念慈，當時張徹導演讓金庸跟我見面，他批准了我才能演，其後也演過六套金庸電影，更因而有作家寫了『慧眼識英紅』給張徹。雖然明白人總會走，不應難過，但心情總有影響，始終又少了一個伯樂。」



眾星發文悼念查大俠



曾於《笑傲江湖》中扮演「東方不敗」的陳喬恩，與金庸夫婦私交甚篤，昨日分享跟金庸的合照悼念，「有幸與你相識，是我一生的寶藏，會永遠珍惜懷念和您相處的時光，大俠老師，一路走好。再見再見」，盡現不捨之情。



李亞鵬過往曾分別於《笑傲江湖》及《射鵰英雄傳》中飾演「令狐沖」和「郭靖」，演令狐沖曾惹來狠批，他昨貼文感激當年得金庸鼓勵，「十幾年前，我去你家中探望，席間談到網絡言論，你在一個火柴盒上寫了『不遭人忌是庸才』笑而不語的遞給我；三年前，再次去香港探望，你在門口的一揮手，成了我們的永別。」李亞鵬也分享一張跟胡軍、黃曉明等與金庸的合照，他們亦曾扮演金庸筆下角色，眾多明星亦紛紛發文悼念。



無線重播華仔版《神鵰》



唐鶴德分享一張寫着「鶴鳴九皋，德被三世」的金庸墨寶，原來是摯愛張國榮生前替他索取；劉培基亦於社交平台分享一張黃霑、金庸、沈殿霞、梅艷芳、張國榮等人合照，並留言道「敬愛的查良鏞先生，永遠在我心中，請一路好走。」張堅庭亦發文感謝金庸為女兒取名張一諾。



另外，無線為悼念金庸，將於下周三（7日）開始，周一至周五上午11時45分播映劉德華及陳玉蓮主演的《神鵰俠侶》，並連續兩個星期日，分別播映周星馳主演電影《鹿鼎記》及《鹿鼎記II神龍教》。



本報記者



