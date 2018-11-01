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﻿Lee Pace來港拍劇恨遇發哥 苗僑偉攞彩 吳卓羲呻苦

2018-11-01 列印
■Lee﹙中﹚來港拍劇，與Bosco、吳卓羲等合作。
■三哥獲安排駕跑車出場。
■吳啟華和蒙嘉慧有份參演。
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  苗僑偉（三哥）、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲、蒙嘉慧、馬國明和荷里活男星Lee Pace等，昨出席網劇《飛虎之雷霆極戰》記者會，大會更安排三哥、Bosco、馬明等駕跑車出場造勢！

  談到再合體拍《飛虎》，吳卓羲透露日前與Bosco拍攝追車場面足足三日，Bosco在貨車上搖來搖去，最後由飾演秘密行動組總指揮的三哥在直升機上用槍掃射；吳卓羲戲言「苦由他和Bosco來辛，采就由三哥攞」！

  Bosco則表示這次不單操肌，更要惡補英文，事關他與Lee有多場對手戲，要講大量英語對白，更被取笑升呢做「國際波」。至於首次來港拍戲的Lee，則謂最大挑戰是不會講廣東話，希望其他演員體諒，又避談酬勞，反說被香港美食及景色吸引，更反問在哪處可以撞到發哥（周潤發）。
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