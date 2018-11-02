陳凱琳處女作玩爆粗 ﻿鄧麗欣﻿﻿演戲唔使問王子﻿

鄧麗欣（Stephy）和陳凱琳（Grace）最近首次在電影《起底組》中合作，戲中兩人飾演姊妹，表面上成日鬥氣，首次拍電影就飾演拜金壞女孩的Grace，仲要爆粗鬧爆「家姐」Stephy，但Stephy都唔輸蝕，演火爆女警成日黑面，笑言驚嚇親「阿妹」Grace。不過呢對姐妹花，就講明演戲唔會問另一半邱勝翊（王子）和鄭嘉穎意見。



撰文：杜淑霞 攝影：李權威



Stephy話以往都演過女警角色，但今次演繹的女警特別好玩，「以往拍笑片同埋《藍天白雲》比較沉鬱內歛都試過，但係今次呢個重案組女警角色好燥底成日黑面，都幾特別同好玩，所以我喺片場好多時都會黑住面，希望冇嚇親Grace啦！哈哈！」



Stephy被嚇倒



Grace搖頭話冇被嚇親，不過反而Stephy卻坦承拍攝時被Grace爆粗嚇倒。該場戲講拜金女Grace為錢出賣自己，於是畀「家姐」Stephy狂鬧，Grace唔受教仲激動得滯爆粗鬧番Stephy。Grace最初都有擔心，「自己第一次拍電影，又未演過呢類角色，導演忽然間話叫我爆粗，自己最初都驚，但其實只係一個音，同埋真係幫到演出就冇所謂啦！」Stephy謂當時都畀Grace嚇一嚇，「因為之前佢哋冇講會咁，佢突然爆粗嗰吓我都估唔到，真係會令火爆氣氛再猛啲。」



談到兩人另一半王子和鄭嘉穎都是演員，平日會否跟另一半研究一下演出呢？Grcae話O依家少問老公，「依家通常同導演同拍檔研究多啲，因為佢哋最了解套作品，所以比較少同老公傾。」至於Stephy就認為公還公私還私，「我唔會同男朋友傾工作嘢，我私人時間好少講公事。」



形象：Queenie Yu(Stephy) 髮型：Euling Chow@IL COLPO(Stephy)、Sue Cheung@hair corner K11(Grace) 化妝：Cyrus Lee(Stephy)、Circle Cheung@Ndnco(Grace) 服裝：Alice + Olivia、 Rene Caovilla、Links of London(Stephy) 場地：The Stadium(觀塘)



