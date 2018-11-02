首做女一要做核突嘢 ﻿王君馨﻿﻿攬住馬桶做戲喊嘔心﻿

苦等10年，王君馨（Grace）終在TVB台慶劇《是咁的，法官閣下》「升呢」做女一！新劇中Grace搏到盡，「限奶令」下仍然嚟個人妻大解放，著住比堅尼性感登場，仲同莊思明玩激咀。但性感同激咀對Grace無難度，反而有場Grace醉酒後要跪喺地下，塊面貼住坐廁嘔吐，近距離接觸人家用開嘅馬桶，她坦承：「好嘔心呀！」採訪：方騫平



當晚王君馨、王梓軒、梁烈唯及莊思明在清水灣一間豪宅拍攝，四人食飽燒味飯盒後開工，該場口講飾演王梓軒表姐的莊思明及其朋友王君馨在餐廳飲大咗，梓軒帶兩女回家「劏」。梓軒說：「我見佢哋嘔時都有小小噴射意慾，好想跟住嘔呀，因為『嘔吐物』本身係我鍾意食嘅消化餅溝豆奶及烏龍茶，將呢啲嘢抹喺馬桶邊扮『嘔吐物』，我好驚呀！一開廁所門見到即有反胃Feel。」



身穿紅色斜膊貼身晚裝的王君馨好後悔隊晒一個飯盒：「攬住個廁所拍戲唔好受，雖然擦得好乾淨，但就算係自己用開都覺得有小小污糟，更何況係人哋嘅？」



Grace酒量差咗



現實中的王君馨久未試過飲醉：「大學年代就試得多，我唔怕畀人佔便宜，因為遊戲規則，必定要有個姊妹好清醒做照應，呢個崗位唔可以假手男仔，女孩子可以出去飲酒，但要醒目，唔可以畀隻狼擔咗去。反而嚟咗香港冇乜飲，所以酒量差咗，上次結婚冇人隊我飲，雙方家長、兄弟就醉晒。」王梓軒強調從未帶過醉娃返家：「唔熟嘅女性朋友就唔係幾好，太熟嘅就自己搞掂啦。阿Bob試過飲醉攬住我同唯唯兩邊咀，好彩佢冇嘔完先咀我。」唯唯話自己好少出去飲酒，反而老婆及其朋友比他更飲得。莊思明就補充話：「費事嘔污糟人哋屋企啦，跟人返屋企點都唔係幾好嘅！」



