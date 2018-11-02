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朴寶英金英光扮中學生感尷尬

2018-11-02 列印
■朴寶英（右）和金英光來港出席合演新片的首映禮。
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　　28歲韓國女星朴寶英及31歲男星金英光，昨在港出席合演新片《再見‧我的初戀》首映禮，兩人受訪問時坦言在片中扮中學生感尷尬，但亦勾起很多學生時代的開心回憶。身形嬌小的朴寶英亦坦言，雖然與金英光身高相差甚遠，但拍攝時為求效果自然，沒有靠加墊「增高」演出。他們在首映禮上亦有跟捧場粉絲合照留念，表現親切！

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