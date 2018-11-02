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阿嬌賴弘國拍拖賀阿感擺酒

2018-11-02 列印
■阿嬌（右二）和賴弘國（右）聯袂賀阿感（左）夫妻。
■阿Sa亦有到賀。
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　　鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國將於下月在港舉行婚禮，他們昨晚就與蔡卓妍（阿Sa）齊到賀好友、前主播黎國輝(阿感）和太太連佳優的婚宴。阿嬌說自己下月的婚禮仍有很多事未辦好，目前與賴弘國努力處理中。阿Sa被傳媒問到明年是否輪到她結婚？她笑道：「到時再講給你們知。」

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