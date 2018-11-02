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SM娛樂萬聖節開P鬥嚇 Key變「佛地魔」封冠

2018-11-02 列印
■Key的佛地魔造型驚嚇度十足！
■左起：EXO成員Chen、伯賢和Xiumin也扮鬼扮馬玩番晚！
■左起：太妍、Yuri和BoA的扮相甚為可愛。
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　　一年一度的萬聖節剛過去，韓國SM娛樂公司前晚一如以往舉辦派對慶祝，讓旗下藝人扮鬼扮馬盡興一番！今年不少當紅歌手都有驚艷裝扮，其中SHINee成員Key以「佛地魔」造型登場，驚嚇度十足榮登今屆冠軍！當紅男團EXO成員伯賢則打扮成木乃伊，全身纏住白色繃帶，僅露出一雙眼睛。

　　除有驚嚇扮相外，亦有不少歌手賣萌扮可愛，當中以「迷你兵團」最受歡迎，少女時代成員Yuri和EXO成員Xiumin齊化身「迷你兵」相當可愛！至於另一少時成員太妍就扮成《詭娃安娜貝爾》的恐怖娃娃Annabelle，非常活靈活現！圖：網上圖片

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