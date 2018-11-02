﻿林敏驄拍賀歲片玩死阿Bob 35E莊端兒谷胸浸浴誘喪屍

「鬼才」59歲林敏驄(大師)踩過界，首度自編自導自演賀歲電影《如珠如寶》，找來新一代喜劇演員張繼聰、林盛斌(Bob)及「鬼馬五福星」洪金寶(大哥大)、泰迪羅賓(Teddy)、梁小龍、吳耀漢及林雪演出。開工第一日拍攝重頭戲「喪屍浴蒲團」，林敏驄要求35E「導彈胸」莊端兒穿上細碼比堅尼在戶外浸浴三粒鐘兼畀喪屍們圍攻，混亂間阿Bob被張繼聰摑完又踢，監場的林大師曾跟Bob傳不和，「奸計得逞」的大師笑說：「觀眾鍾意睇Bob被打嘛！」



當日一眾演員在經典猛鬼地元朗達德學校拍通宵戲，Teddy大讚莊端兒：「係正常男人都會流晒鼻血啦，點會唔流啫！」在旁的「人夫」張繼聰即刻彈開，目不斜視說：「我近視睇唔清楚，而且唔想令穿得性感嘅女演員尷尬，都係坐開啲好。」對於混亂間被推跌，Teddy話有地墊護身，唔怕傷了老骨頭。



想做搞笑肉彈



浸水浸足三小時的莊端兒搞到全身皺晒皮，要飲熱水暖身，雖然怕凸腩所以連飯都食唔到，但佢唔覺係受虐，「劇組好好，佢哋怕我冷親不停加熱水，而且同一班前穿合作好好玩，佢哋身經百戰望過唔少女仔，喺佢哋面前著泳裝演出都唔會尷尬。不過，唔知點解套泳裝係細size。」問到想唔想接葉子楣及李莉莉捧成為新一代搞笑肉彈？莊端兒強調只要好玩就冇所謂，最好有更多更多報酬。



Bob拍到周身傷



拍完當日戲，Bob喺社交網上載兩張相，分別影住手臂同小腿瘀痕，並留言：「藍猛衝，第一日你開工啫，已經搞到咁嘞喎，又話係開開心心嘅笑片…」去年林敏驄曾於TVB節目掌摑阿Bob而傳不和，難怪有網友話阿驄呢次係公報私仇。當晚林導演唔止要張繼聰掌摑阿Bob，仲要伸他一腳，大師笑說：「佢抵打，觀眾會睇得好開心！我已book定水鬼隊畀佢再拍跳崖戲，佢畀巴士撞完就跌落崖，但唔好問我個崖有幾高，做人遲早要走㗎啦，要轟轟烈烈咁走。」對於是否公報私仇？佢話：「哈！我唔使郁手嘅。」至於阿Bob就強調兩人冇心病，反而多謝林敏驄邀請令他們擦出「火花」。對於染指影圈，大師強調自己點石成金，撈乜都得。首次執導好滿足，因為要演員做乜就做乜，即使面對強勁賀歲片對手都零壓力：「對手喺自己度，對得住自己就得啦！」



採訪：方騫平



攝影：李維隆