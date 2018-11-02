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日報新聞 > 娛樂

﻿2019賀歲片

2018-11-02 列印
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周星馳《喜劇之王2》

　　星爺被踢爆用3個月時間趕拍《喜2》，由內地演員王寶強及「星女郎」林允擔正。

王祖藍《你咪理，我愛你》

　　王祖藍處男執導，曾志偉監製，雙料影后毛舜筠坐鎮，仲有唔少圈中老友客串，大堆頭取勝。



彭浩翔《恭喜八婆》

　　彭浩翔首拍賀歲片，除了《春嬌》系演員楊千嬅、谷祖琳及林兆霞外，還有陳靜，男演員就有徐天佑、曾國祥及大馬歌手黃明志等。



丁仕昀《玩轉全家福》

　　由「老戲骨」盧海鵬、邵音音、鄭欣宜、林曉峰與大馬喜劇演員阿牛（陳慶祥）及「宅男女神」林明禎拍攝。
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