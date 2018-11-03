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蒙眼玩遊戲 鍾欣潼非常信任未婚夫

2018-11-03 列印
■阿嬌同未婚夫分別被蒙眼。
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　　鍾欣潼（阿嬌）同未婚夫賴弘國首次拍攝內地綜藝節目《爸媽學前班》，第四集中兩人要透過蒙眼遊戲去建立大家嘅信任程度。

　　玩法是依照另一半嘅指示通過障礙物，在賴弘國指示下，阿嬌順利通過所有障礙物，合拍程度滿分。輪到賴弘國蒙眼，阿嬌不時叫他「小心啲」，面對「巨型」障礙物餐枱，阿嬌就玩大整蠱，叫賴弘國坐喺地下擺出瑜伽動作，全場爆笑。遊戲結束後，賴弘國讚未婚妻「很棒」，阿嬌亦表示好信任賴弘國，「雖然遊戲過程中會感覺一些不舒服，但我是很放心的。」

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