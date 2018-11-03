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拍《緊急救援》前要特訓 彭于晏拋飛碟訓練靈活性

2018-11-03 列印
■彭于晏喺沙灘上練習拋飛碟。
■彭于晏不斷在沙灘奔跑，為練習好搏命。
■林導希望新片能夠呈現一個不一樣的彭于晏。
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　　由林超賢執導，中國首部海上救援打撈題材電影《緊急救援》即將開拍，跟林導曾於《激戰》、《破風》及《湄公河行動》合作的彭于晏(Eddie)再被林導徵召入隊，拍攝前並要進行魔鬼式高強度密集訓練，如潛水、夜間救援及可訓練靈活性的拋飛碟運動。

　　林導對彭于晏評價甚高：「佢非常拼命和敬業，自制力超強，是一個勇於不斷挑戰自己極限嘅演員。」而Eddie就表示心情是既期待又緊張：「希望這次合作能夠進步，也讓導演拍得更過癮。」

　　為令演員們對水上救援技能有完整的掌握，開拍前，所有演員都進行了魔鬼式高強度密集訓練，訓練內容涵蓋了潛水、夜間救援訓練等眾多救援隊必備技能，以及無數體能訓練，還要接觸飛碟運動這類兼具對抗性和靈活性的訓練方式，因為太投入，Eddie曾不慎被飛碟割傷，粉絲們表示心疼，提醒偶像全心全力訓練的同時，不要忘記注意安全。

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