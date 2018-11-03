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﻿做咗阿媽唔想出埠工作 梁詠琪曾畀囡囡投訴

2018-11-03 列印
■日前萬聖節，GiGi教囡囡將糖分享給其他小朋友，免她食太多。
■曾昭亮對於繼母誕下女兒，姐姐曾昭怡再度有喜好開心。
■Hilary介意於幕前行性感和拍親熱戲，強調與尷尬無關。
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　　前晚，梁詠琪(GiGi)、上山詩鈉母女及名人曾昭亮等出席品牌期間限定店活動。正忙於拍攝新片的GiGi透露，自從做了媽媽後就不想出埠工作，因為囡囡見佢外出工作太耐會錄音投訴她未回家，唯有第二朝早起和囡囡見面作補償。

　　GiGi表示出埠時老公曾來電問功課，「我平時要幫囡囡睇功課，有次我不在香港，老公問我個女的中文功課點做，好彩只是寫個人字得兩劃，順便可教老公中文，但中文功課不可以靠爸爸。」上山詩鈉的爸爸上月在日本去世，她已處理好爸爸的後事，心情已平復很多，又很開心將於12月畢業的女兒Hilary可長時間留在香港。Hilary之前表示不介意做幕前工作，上山指囡囡已經21歲，有適合的工作就可以，但不會為她搭路，只會提醒她要醒目點。
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