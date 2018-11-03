﻿無線節目巡禮 190藝員晒冷造勢 陳展鵬單文柔胡定欣相見歡

無線（TVB）年度盛事《2019無線節目巡禮》昨晚在電視城舉行，全台190名藝員盛裝赴會，應屆視帝王浩信和視后唐詩詠獲安排站第一排中間位置；胡定欣和前緋聞男友陳展鵬大方表示，雙方碰頭有打招呼及傾偈，展鵬的太太單文柔亦說獲定欣恭喜。



陳展鵬、胡定欣、馬國明、陳煒、田蕊妮、唐詩詠、黃心穎、郭晉安等190位無線藝員，昨晚晒冷現身電視城出席《2019無線節目巡禮》。無線亦邀請眾多廣告客戶前來，推介來年重點劇集和綜藝節目，劇集包括馬國明、唐詩詠主演的《白色強人》、楊千嬅和黃浩然主演的《多功能老婆》、惠英紅、姜皓文合演的《鐵探》等。



張振朗演三劇



一如以往各劇集片花均引來不少話題，其中馬明跟高海寧在《C9特工》的激吻鏡頭，以及《白》劇的迫真血腥手術畫面等片段，都令現場觀眾嘩然。現場可見，高海寧和張振朗來年同樣有三劇播出，談到被力捧，身在台灣開工而缺席的高海寧坦言有一定壓力，但亦視為動力做好每個角色。



單文柔：定欣恭喜我



無線亦安排藝員在台下並排近距離接觸，胡定欣跟前緋聞男友陳展鵬整晚擦身而過，似未有交流，定欣對此笑說：「呢個問題根本唔係問題，唔識答。（有打招呼？）有，好似同其他同事咁。（有恭喜佢新婚？）之前已經恭喜咗。」展鵬則和太太單文柔恩愛接受訪問，談到跟定欣零交流時，他說：「咁多同事，好難有咁多交流嘅，其實都有傾偈。」單文柔亦表示：「定欣都有同我打呼呼，恭喜我。」



馬明抗拒心穎拍吻戲



至於馬明翹着舊愛定欣出場，女友黃心穎表示無呷醋；談到和高海寧在《C9》多咀戲，馬明透露只得幾場亦沒有激情戲。心穎稱不介意看男友的咀戲，反而馬明即笑着叫女友不要拍太多。講到馬明日前終於開通社交帳戶，心穎笑言「世界變」，馬明則自爆仍在學如何關注，今早才學識關注吳卓羲。



到了節目尾聲，應屆視帝視后王浩信及唐詩詠被安排站在第一排中間位置，身旁為展鵬、田蕊妮、定欣、馬明、黃智雯及袁偉豪等等。王浩信認為站在哪裏都無所謂，最重要是拍好的劇集。跟唐詩詠談到來年只得兩套劇，她表示現在拍攝劇集比以往更需時，因此產量少但品質會更好。



本報記者