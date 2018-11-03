﻿馮盈盈麥明詩 荷蘭好玩闖紅燈區

美國「炸彈郵包」疑犯落網，是個狂熱的特朗普支持者，他崇拜特朗普，把特朗普的頭像貼在自己的汽車車身上。 之前因為「炸彈郵包」的出現，弄得美國人風聲鶴唳，後來發現這些所謂的「炸彈郵包」，因為裝置都沒有完成，不會爆炸，只是嚇嚇人的「詐彈」，人們才放了心，這次收到郵包的全是特朗普的對頭，從政客到明星藝人，數量眾多，變了一場很大的惡作劇。 在抓到疑犯前曾猜測，這種惡作劇可能是特朗普支持者做的，以宣洩對反對特朗普者的不滿。也可能是特朗普對頭做的，以此嫁禍特朗普，給他添麻煩。 結果，雖然抓到了疑犯是特朗普的支持者，但因為他的愚蠢，令他的偶像比被對手嫁禍還要尷尬，可見自己人壞起事來，比敵人...

2018-11-03