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﻿馮盈盈麥明詩 荷蘭好玩闖紅燈區

2018-11-03 列印
■馮盈盈（左）與麥明詩受訪時眉飛色舞。
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　　無線昨亦預告會製作連串綜藝節目，除會繼續有李家鼎和譚玉瑛主持《阿爺廚房》外，主持《#後生仔傾吓偈》表現合拍的麥明詩和馮盈盈會繼續做拍檔，主持名稱易令人想入非非的旅遊節目《荷蘭好玩》；麥明詩亦夥拍新人戴祖儀主持節目《律政BB班》講解法律，堪稱「綜藝女王」！麥明詩笑稱節目拍得成才算是「綜藝女王」，現在仍存變數，至於和馮盈盈到荷蘭拍節目時會遊覽當地紅燈區，認識當地文化。另外，洪永城和黃翠如明年未有合作節目，兩人分道揚鑣兼被笑指「一個冇劇，一個冇綜藝」！
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