﻿自稱容易信人但唔係蠢 鄧月平自爆曾被騙五萬

新片《起底組》借2014年香港解款車遺落錢箱案作故事骨幹，講網絡女神鄧月平(Larine) 被騙財騙色後要上網搵「兵仔」林耀聲及游學修幫手起底追數。問到鄧月平可曾被騙財騙色？她坦言：「我好易信人，被騙財就大把，試過畀一位唔靚仔嘅男性朋友呃咗5萬蚊，至於騙色方面唔會咁易喇！」



鄧月平強調跟片中嘅網絡女神不一樣：「戲中女仔好外向，我鍾意留喺屋企煮飯，見身邊朋友冇飯食、冇湯飲，我會好似阿媽咁煮畀佢哋食，好多嘢我都識得做，連燈膽都係自己去換，所以我太唔適合做女朋友。至於被騙財騙色，我覺得友情唔係用金錢嚟衡量，有時朋友有需要會借，但有啲借咗會唔還，試過有個識咗10年嘅男性朋友，佢幫我做投資顧問，點知因為撈唔掂就失咗蹤，我前後畀咗12萬佢，佢仲欠我5萬，咁咪當認清楚一個朋友囉。」



Larine再強調自己只係容易信人，但唔係蠢。然後再擺林耀聲上枱，指其女友沙律都容易信人，「佢蠢唔蠢吖？」對此，林耀聲一臉尷尬維護女友：「呢啲見仁見智，我覺得佢唔蠢！」那游學修網紅女友曾樂彤又如何呢？率直鄧月平就話：「我唔識呀！」搞到阿修一額汗，笑說：「好彩啫，否則兩個都被擺上枱。不過，我都相信你好精明唔易被騙色嘅，否則做唔到戲中角色啦。」鄧月平仲話，呃感情就未試過，因為好多朋友都識咗10年8年，都變咗屋企人：「不過，都有啲人借催眠治療嚟媾女，我唔介意幫人，但原來傾咗一晚係為咗問我攞電話，我覺得係呃感情一種，我好嬲。」 至於收兵？鄧月平為絲打們發聲：「我覺得收兵呢啲嘢一隻手係拍唔響嘅，好似片中阿修見到我就目瞪口呆，佢靚女先會幫。」林耀聲、游學修則異口同聲話自己係好宅嘅宅男，平日愛留家中上網打機。



採訪：方騫平 化妝：Karen Leung



髮型：Vincent @ii alchamy (游學修) 化妝、髮型：Carmen Chung(林耀聲)