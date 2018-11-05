Steven備妥「戰衣」 BOYZ樂意再拍寫真集

Steven憶起當年舉行寫真集簽名會盛況，問他們會否再出寫真集？Kenny笑道：「睇Steven啦！」Steven則說：「隨時可以，衫已經準備好，邊個話拍寫真唔可以着衫？」
BOYZ稱暫未有計劃開巡唱，Kenny談到早前的演唱會時說：「真的沒有賺到錢。（下一站紅館開騷？）有的話當然開心！」Kenny又笑道：「我們要O氹吓老闆先，因為之前佢應承咗！」Steven亦笑稱，先要求其他歌手讓出紅館檔期呢！
港珠澳大橋通車兩周，昨日有大批內地旅客逼爆東涌市中心。昨天為港珠澳大橋通車後第二個周日，內地旅客湧往東涌消費，下午人潮逼爆東涌市中心大小商場，超市奶粉被一掃而空。及至傍晚，大批內地旅客為趕巴士返回內地...
2018-11-05
甘肅蘭州一條高速公路發生嚴重車禍，一輛重型貨車疑失控連撞前方三十一輛車，造成至少十五人死亡，四十五人受傷，當中二十二人已經出院。警方事後扣查肇事貨車司機，經初步調查後，相信是司機頻繁踩煞車，導致煞車系統失效引發車禍。 事發於當地星期六晚七時許，一輛重型貨車沿蘭海高速公路行駛，駛至距離蘭州南收費站約五十米處斜坡時，懷疑失控撞向前方等待繳費的三十一輛車輛。根據現場可見，多輛私家車嚴重撞毀，車身變形，碎片散落一地。大批警員、消防及救護人員趕至現場，將傷者救出送院，搜救行動持續至當晚十一時始結束。 蘭州市公安部門初步調查顯示，涉事的姓李貨車司機因頻繁踩煞車，導致車輛煞車系統失效，貨...
2018-11-05
美國舉行中期選舉之前的最後一個周末，兩大政黨候選人作最後衝刺，全力拉票。總統特朗普馬不停蹄在不同地點出席競選集會，為共和黨候選人站台，繼續打「經濟牌」及「移民牌」。他周六在蒙大拿州出席競選集會，為共和...
2018-11-05
據星島地產網報道，雖然樓市交投淡靜，惟租務市場仍然活躍，其中利奧坊．曉岸連錄兩宗租賃個案，港置高級聯席董事胡耀才表示，該屋苑1座高層A室，兩房間隔，向南望海景，面積390方呎，原以2.5萬元放租，兩星...
2018-11-05
市場觀望本周二美國的中期選舉，及周四的聯儲局議息結果，預期環球股市將會持續波動，而美國本周拍賣創紀錄達830億美元債券，在息口持續上升的市況下，恐怕連債市亦掀起波瀾。證券界指出，由於上周五夜期已經跌至...
2018-11-05
英超包尾大幡哈特斯菲爾德今晚主場對尾二的富咸，前者領隊大衛華拿視之為打開聯賽勝利之門的好機會。主隊靠守將化身帶刀侍衛搵食，基斯杜化舒捷拿等將肩負撕破列強最弱的富咸防線重任，主勝去馬。 （Now621台周二凌晨4:00直播） 哈特斯菲爾德英超三和七負敬陪榜末，惟近期演出已有進步，上仗面對利物浦最後僅負0:1。大衛華拿滿意球隊近況，鼓勵球員在今仗爭取開齋：「英超首勝對我們非常重要，大家之前的表現並不太差，今仗得球迷打氣，面對富咸是時候敲響勝鼓。」 富咸失球冠英超 該隊英超四個入球，三球靠守將基斯杜化舒捷拿、馬菲斯真卡和莊史坦高域取得，他們今仗勢成富咸心腹大患。後者聯賽一...
2018-11-05
這兩個月果粉為了升級換機忙個不停，剛換完新iPhone，現在又要迎接後日（11月7日）開賣的新iPad Pro。新作具備全熒幕加A12X Bionic處理器兩大賣點，加上支援USB-C擴充及第二代Ap...
2018-11-05
有「靚絕五台山」美譽的息影女星藍潔瑛，前日凌晨被發現在位於赤柱的公屋寓所倒斃，終年55歲，全城震驚。藍潔瑛約20年的演藝生涯不乏如「神劇」《大時代》代表作，但自傳出情緒出現問題後，逐漸淡出娛圈，更屢被...
2018-11-05
環境局提出垃圾徵費計劃，局長黃錦星再三強調，政府並非借此增加庫房收入，而是推動源頭減廢。這一說法，存在矛盾，觀乎多年來垃圾分類和回收均成效一般，即使市民想配合源頭減廢，也欠缺相關配套基建和支援。 黃錦星四出為垃圾徵費解畫，因為相關草案需要通過立法會才能落實。他昨天稱，推出垃圾徵費，是要建立減廢系統，推動公眾在生活上作源頭減廢，並善用現有回收配套。對於市民關心額外支出，他指建議收費水平介乎首爾與台北之間，定價克制，相信公眾可以接受。 按政府的構思，垃圾徵費將用於改善回收設施，即「專款專用」，所以不會歸庫房所有，構思有可持續概念，但問題是現在欠缺回收設施，市民想參與源頭減廢，也...
2018-11-05
總獎金高達七百零五萬澳元的墨爾本盃，不但是全球獎金最豐富的讓賽，亦是澳洲最令人期待的賽馬和社交盛事之一。為了讓居民可以觀賞賽事，比賽當日墨爾本更是全城放假，因而被譽為「足令舉國停頓」的大賽。 自一八六一年起，此賽已成為澳紐育馬界最受注目的兩哩賽事，近年更吸引不少海外名駒前來較勁，不過近日澳洲就有不少評論，指出近屆墨盃已成海外賽駒的囊中物，令賽事失去當初成立的本意。無疑在對上五屆之中，共有四屆由歐洲代表獲勝，因此不少聲音認為墨盃應限制海外賽駒的數目，而獲選的海外賽駒亦理應在出賽前就曾於澳洲上陣並證明本身具有競爭力。 雖然墨盃是國際一級賽，但在全球一級賽排名榜上竟百大不入，僅列...
2018-11-05