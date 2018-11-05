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Steven備妥「戰衣」 BOYZ樂意再拍寫真集

2018-11-05 列印
■BOYZ欣然與Fans自拍合照。
■Steven玩遊戲時，奉旨餵飽Fans！
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　　BOYZ兩位成員關智斌（Kenny）及張致恒（Steven），相隔逾十年昨日再舉行簽唱會，並與捧場的Fans玩遊戲。

　　Steven憶起當年舉行寫真集簽名會盛況，問他們會否再出寫真集？Kenny笑道：「睇Steven啦！」Steven則說：「隨時可以，衫已經準備好，邊個話拍寫真唔可以着衫？」

　　BOYZ稱暫未有計劃開巡唱，Kenny談到早前的演唱會時說：「真的沒有賺到錢。（下一站紅館開騷？）有的話當然開心！」Kenny又笑道：「我們要O氹吓老闆先，因為之前佢應承咗！」Steven亦笑稱，先要求其他歌手讓出紅館檔期呢！

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