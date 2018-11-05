  • 2018年11月5日 星期一
  • 25º
  • 79%
熱門： 藍潔瑛樓奴火燎森金庸再生勇士

日報新聞 > 娛樂

林奕匡開騷兩度「安哥」冧粉絲

2018-11-05 列印
■Phil於演唱會上大騷音樂才華。
Previous Next

　　林奕匡（Phil）一連兩場演唱會前晚在九展舉行，他除了自彈自唱，大騷近來苦練的結他外，更邀來好友Super Girls的成員Aka任表演嘉賓，兩人跳唱Twins的《明愛暗戀補習社》，為歌迷帶來驚喜！

　　感性的Phil，前晚數度落台與歌迷握手，當他聯同歌迷會會員同台演唱《高山低谷》時，感激歌迷一直以來的支持，及後獻唱《頌讚詩》時更被全場觀眾的熱情感動得激動落淚，場面感人。甚疼錫粉絲的Phil，前晚亦兩度「安哥」，獻唱《有人共鳴》、《咫尺》等歌才圓滿結束演唱會。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd