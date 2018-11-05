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《大時代》悲苦玲姐搶戲 ﻿藍潔瑛﻿﻿化身蜘蛛精﻿最經典

2018-11-05 列印
誘僧驚艷 ■藍潔瑛於《西遊記之月光寶盒》中飾演蜘蛛精「春十三娘」，其出浴誘惑唐僧一幕，教人驚艷。
「玲姐」贏口碑 ■92年神劇《大時代》中，藍潔瑛演「玲姐」是她的代表作。由學生時代至身兼父職湊大方展博四兄妹，及後被警槍殺一幕教劇迷流下不少眼淚。
復出扮媽咪 ■藍潔瑛自99年已逐漸減少幕前演出，05年曾復出客串李蘊MV《其實我乖》的MV，扮演李蘊的媽咪。
古裝美艷 ■藍潔瑛曾與劉德華、周海媚及鮑翠薇合演《真命天子》，藍的古裝扮相非常標致。
最後劇作 ■藍潔瑛04年曾客串參演亞視劇《愛在有情天》，可惜很快被「賜死」了。
與偉仔傳緋聞 ■藍潔瑛曾與梁朝偉合作《家有嬌妻》，盛傳劇外曾拒絕偉仔追求。
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　　藍潔瑛83年中學畢業後便投考第12期無線電視藝員訓練班，備受力捧的她演出不少經典劇集，包括：《家有嬌妻》、《真命天子》等，惟84年及86年分別因合約問題及拍外景遲到而兩度遭無線雪藏。88年回巢無線後，先後拍攝《義不容情》及《大時代》兩部經典劇作，隨後闖影壇，演出《西遊記》系列中的「春十三娘」也為粉絲印象深刻。本報記者 圖：劇照

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