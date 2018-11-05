劉嘉玲難過 毛姐：很可惜 ﻿群星痛心哀悼﻿﻿薄命藍潔瑛﻿

一代無線花旦藍潔瑛離世，讓不少圈中人大感惋惜，緋聞舊愛吳啟華、「九龍女」成員邱淑貞、劉嘉玲、曾華倩，以及毛舜筠等均為藍潔瑛離世感唏噓，盼這位曾「靚絕五台山」的好友一路走好！本報記者 圖：資料圖片



藍潔瑛失落星途，惟圈中人緣極好，與80年代出身的八位女星，包括梅艷芳、劉嘉玲、邱淑貞、上山詩鈉、張曼玉、羅美薇、吳君如和曾華倩非常投緣，後來更被黃霑戲稱為「九龍女」。藍潔瑛離世消息傳出後，嘉玲大感唏噓，並直言難過：「畢竟她好年輕！」又希望藍去到另一個世界，會開心自在。曾華倩亦傷感道：「我覺得好愕然好可惜……希望她去到第二個世界，找到健康快樂和幸福！作為好朋友實在好無奈好惋惜！」



劉德華：一路走好！



與藍潔瑛同屬第12期訓練班的吳啟華，兩人當年更傳出緋聞，吳啟華稱兩人已多年無見，早年聽聞她情緒出問題時曾往探望，並希望她一路走好。至於曾和藍潔瑛合作無線劇《鑽石王老五》的毛舜筠，她表示：「對於她離世我覺得很可惜，亦發覺人生的選擇很重要，選對選錯的後果可以很不同，選錯了就有很多遺憾。」曾與藍潔瑛合作《真命天子》的劉德華亦大表痛心，「一時間未能接受，希望藍潔瑛一路走好！」



另外，鄺美雲昨出席活動時，坦言人生會生老病死，大家要活在當下。談到重提當年被藍潔瑛介入與富家子鄭家成之間感情，鄺美雲說：「唔知，我冇咁多時間去睇新聞。問到可會幫忙藍潔瑛的身後事，她直言不知，視乎情況。此外，有網友翻出藍潔瑛於1983年訪問鄧麗君的青澀模樣，只見她初出道時笑靨如花，教人扼腕。



