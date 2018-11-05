﻿「靚絕五台山」傳奇落幕 藍潔瑛倒斃家中 胞姊今認屍

有「靚絕五台山」美譽的息影女星藍潔瑛，前日凌晨被發現在位於赤柱的公屋寓所倒斃，終年55歲，全城震驚。藍潔瑛約20年的演藝生涯不乏如「神劇」《大時代》代表作，但自傳出情緒出現問題後，逐漸淡出娛圈，更屢被拍下舉止異常。藍潔瑛晚年有宗教信仰寄託，精神及健康狀態好轉，惜最終猝死家中，教人為其坎坷一生唏噓。



一代花旦藍潔瑛近年獨居在赤柱公屋寓所，與藍潔瑛份屬友好的鄰居前日凌晨，登門尋訪已連續數日失聯的藍潔瑛，惟拍門良久未有響應，同時聞到陣陣惡臭，深感不妙隨即報案。經消防員破門而入，發現藍潔瑛倒斃浴室；警方不排除她暈倒後失救致死，但死因有待驗屍確定。



演協願援辦後事



藍潔瑛死訊傳出震驚各界，不少人也關心其後事會如何處理，據警方消息，警員於藍潔瑛的寓所內找到其胞姐的聯絡電話，並會在今天往西環域多利殮房進行認屍程序。演藝人協會（演協）會長古天樂接受傳媒訪問時，表示藍潔瑛是圈中一份子，他會盡一切幫助其家人處理喪事；若藍家在處理喪事上遇上任何困難，演藝人協會也願意伸出援手協助。演協秘書長余安安昨透露，已聯絡藍潔瑛的一位朋友，希望代為轉告藍的家人，協會會盡力協助，包括喪禮安排及經濟支援。而受演協所託，代為聯絡藍潔瑛胞姊的林建明透露，對方對訊息已讀，但未回覆只能等她主動回覆，她亦聽聞藍潔瑛的教友想幫忙籌辦喪禮。



事業愛情屢失意



記者昨亦走訪藍潔瑛生前的教會「赤柱聖亞納天主堂」，堂外貼出通告指藍潔瑛13年3月30日在該堂領洗，聖名為「Maria」，有職員稱未收到通知會幫藍潔瑛舉行惜別會，要等神父返港後決定。此外，藍潔瑛影迷會在社交網站發出聲明，指有騙徒欲借偶像的死訊斂財，冒名起募捐活動，呼籲影迷不要受騙。



藍潔瑛生於普通家庭，有一對胞兄胞姊，及三位同父異母的哥哥，其父母已離世。藍潔瑛15年接受電視台專訪時，曾透露經常致電家姐，但對方未有接電經並常轉駁至電話留言，又謂兩姊妹已有兩年以上沒見。藍潔瑛83年投考無線藝員訓練班，出道已備受力捧，任《K-100》和《430穿梭機》主持，約20年的演藝生涯拍過無數作品，包括數度重播皆被劇迷熱捧的《大時代》，但也令她因演戲而迷失自己及後悔入行。藍潔瑛事業失意，感情路上甚崎嶇，入行後雖先後與梁朝偉、周星馳、吳啟華等傳緋聞，惟最終也孑然一身，令人唏噓！



本報記者 圖：資料圖片